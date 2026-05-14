Selección femenina | Panamá jugará contra Jamaica dos partidos amistosos en el mes de junio

Panamá/La Selección Femenina de Panamá continuará su preparación de cara al reto más importante de su camino mundialista cuando dispute dos amistosos internacionales ante Jamaica en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, durante la próxima fecha FIFA de junio.

Las dirigidas por el cuerpo técnico nacional enfrentarán a las caribeñas el viernes 5 de junio y nuevamente el lunes 8 de junio, ambos encuentros programados para las 8:00 p.m. en el coloso de Juan Díaz, ambos partidos los podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ. Estos compromisos servirán como parte de la preparación rumbo al decisivo choque frente a Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026.

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La escuadra panameña llega motivada luego de completar una destacada fase clasificatoria. Las “canaleras” aseguraron su boleto al torneo regional de manera invicta tras vencer 3-0 a Cuba, resultado que les permitió finalizar líderes del Grupo E y confirmar su presencia entre las mejores selecciones del área.

Ahora, el gran desafío será medirse a la poderosa selección canadiense el próximo 28 de noviembre en el Estadio Texas Health Mansfield, en Texas, Estados Unidos. El encuentro tendrá un enorme peso para las aspiraciones del fútbol femenino panameño, ya que definirá uno de los cuatro boletos directos hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

De acuerdo con el más reciente Ranking Mundial Femenino de la FIFA publicado el 21 de abril de 2026, Panamá ocupa la séptima posición de la región, mientras que Canadá aparece como la segunda mejor selección del área, confirmando el alto nivel del rival que tendrán las panameñas.

Un torneo que también entrega cupos olímpicos

El Campeonato Concacaf W, que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre, no solo otorgará boletos al Mundial de Brasil 2027. Las selecciones que alcancen las semifinales clasificarán automáticamente a la cita mundialista, mientras que los dos finalistas y el equipo que termine en la tercera posición obtendrán su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Existe además un escenario especial en caso de que Estados Unidos, ya clasificado por ser anfitrión olímpico, finalice entre los tres primeros lugares. De darse esa situación, el boleto restante sería otorgado al cuarto puesto del campeonato.

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La última oportunidad seguirá abierta

Para las selecciones que queden eliminadas en cuartos de final todavía existirá una posibilidad adicional. El formato del torneo contempla una ronda de Play-In, donde los equipos derrotados pelearán por dos cupos hacia un torneo clasificatorio extra rumbo al Mundial.

Mientras se esperan más detalles sobre la venta de boletos y horarios oficiales del torneo regional, la atención inmediata de la afición estará centrada en los amistosos ante Jamaica, dos partidos que permitirán medir el crecimiento de una selección panameña que sueña con hacer historia y clasificar nuevamente a una Copa del Mundo.

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