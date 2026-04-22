Panamá se jugará el pase directo al Mundial frente a Canadá en el Campeonato Concacaf W

Panamá/En un duelo decisivo para las aspiraciones mundialistas del fútbol nacional, la Selección Mayor Femenina de Panamá se enfrentará a su similar de Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W.

Este encuentro, confirmado tras el cierre de las clasificatorias donde Panamá lideró su grupo, definirá uno de los cuatro boletos directos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El compromiso está programado para el próximo 28 de noviembre en el Estadio Texas Health Mansfield, ubicado en Mansfield, Texas. De acuerdo con el Ranking Mundial Femenino de la FIFA al 21 de abril de 2026, la llave presenta un desafío mayúsculo para las panameñas (puesto 7), quienes deberán medir fuerzas contra la potencia canadiense (puesto 2).

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Un torneo con doble recompensa

El certamen regional, que se extenderá del 27 de noviembre al 5 de diciembre, no solo es la vía hacia el Mundial. Según el formato de competencia, los equipos que alcancen las semifinales aseguran su presencia en Brasil 2027. Adicionalmente, los dos finalistas y el tercer lugar obtendrán su clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Existe una particularidad: dado que Estados Unidos ya está clasificado como anfitrión olímpico, si finaliza entre los tres mejores, el cupo restante se otorgará al cuarto lugar del torneo.

Segunda oportunidad en el Play-In

Para las selecciones que no logren superar los cuartos de final, el camino no termina inmediatamente. El reglamento contempla una ronda de Play-In donde los equipos derrotados lucharán por dos cupos hacia un torneo clasificatorio adicional para la Copa Mundial.

La Concacaf informó que los detalles sobre los horarios de inicio y la venta de boletos para los partidos en las sedes de Mansfield y Houston se darán a conocer en una fecha posterior. Por ahora, la expectativa se centra en el choque entre "canaleras" y "hojas de maple", un partido que promete paralizar a la afición panameña el próximo noviembre.

Con información de FPF

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