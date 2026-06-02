EN VIVO | Conferencia de prensa de Thomas Christiansen y entrenamiento de la selección de Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Bienvenidos a la cobertura del último entrenamiento de la Selección de Panamá antes de su compromiso de despedida frente a República Dominicana, encuentro que se disputará este miércoles en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen continúa afinando los últimos detalles tácticos y físicos de cara a este importante compromiso, que marcará la despedida de la afición panameña antes del viaje hacia Norteamérica para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras la reciente derrota ante Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el cuerpo técnico busca corregir aspectos del funcionamiento colectivo y aprovechar estos últimos días de preparación para llegar en las mejores condiciones posibles al torneo más importante del fútbol mundial.

Durante la jornada de hoy, los jugadores realizarán trabajos de recuperación, ejercicios tácticos y movimientos específicos enfocados en el duelo ante los dominicanos, un rival que también utilizará este encuentro como parte de su preparación internacional.

Además del entrenamiento, el seleccionador Thomas Christiansen comparecerá ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa, donde ofrecerá sus impresiones sobre el estado actual del plantel, el partido ante República Dominicana y los próximos pasos de la preparación mundialista.

Luego del compromiso en el Rommel Fernández, la delegación panameña emprenderá viaje hacia San Luis, donde continuará su puesta a punto antes de enfrentar a Bosnia y Herzegovina en otro encuentro amistoso programado para el próximo 6 de junio.

Sigue con nosotros todas las incidencias, declaraciones y novedades de la Selección de Panamá en esta jornada clave dentro del camino hacia el Mundial 2026.