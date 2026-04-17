EN VIVO| Panamá vs Cuba: Partido de las Eliminatorias Clasificatorias Concacaf W 2025/2026 por YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Las selecciones femeninas de Panamá y Cuba se enfrentan por un cupo hacia la etapa decisiva, en las Clasificatorias Concacaf W 2025-2026, y lo puedes ver por el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Termina el primer tiempo y el marcador favorece a Panamá por 2 a 0. Erika Arauz (2') y Ana Quintero (22') anotan los goles del equipo panameño.

El Estadio Universitario de Penonomé es es el escenario de este encuentro. Aquí tenemos la alineación del equipo panameño.

Con nueve puntos, producto de tres victorias en tres partidos, la selección panameña lidera el Grupo E por lo que un triunfo o un empate les permitirá continuar en el camino hacia la clasificación al Mundial Femenino Brasil 2027.

Por su parte, las cubanas tienen siete unidades por lo que requieren de un triunfo para avanzar hacia la instancia decisiva a la clasificación mundialista.

“Estamos ante otra final. Ya les decía a las chicas que nos quedaban dos finales. Hemos sacado la primera adelante y ahora nos queda esta última final. Ellas saben que tienen que afrontarlo con tranquilidad, pero sabiendo que es una final” manifestó Toña Is, directora técnica del combinado panameño.

Este encuentro se da una semana después del cotejo que Panamá tuvo con Aruba en esta fase eliminatoria. En esa ocasión las panameñas se recuperaron de un gol tempranero para llevarse la victoria por marcador de 3 goles a 1. Riley Tanner, (16'), Arlén Hernández (29') y Karla Riley de penal (73') concretaron los tantos del elenco panameño.

Panamá presentará una baja para este partido. Se trata de Sherline King quien está suspendida al acumular dos tarjetas amarillas en los juegos disputados ante San Cristóbal y Nieves y Aruba.