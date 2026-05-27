EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá recibió este miércoles el Pabellón Nacional de manos del Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en un acto celebrado en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República, como parte de los días previos al viaje del equipo hacia la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La entrega del máximo símbolo patrio fue recibida por el defensor Eric Davis, uno de los capitanes y líderes de la Selección Nacional, en representación de todo el grupo de jugadores, cuerpo técnico y delegación que representará al país en la máxima cita del fútbol mundial.

Durante el encuentro, el volante Yoel Bárcenas también hizo entrega de una camiseta oficial de Panamá al mandatario, en un gesto simbólico de agradecimiento por el respaldo brindado a la Selección Nacional en este histórico camino mundialista.

José Raúl Mulino, Presidente de la República de Panamá, felicitó al equipo por su clasificación a la Copa del Mundo y les envió las mejores vibras en nombre de todo el país.

“No hay nada más importante en la agenda nacional en este momento que verlos a los ustedes”, indicó.

“Estoy seguro de que van a triunfar en nombre de Panamá. Llegar al Mundial los coloca en el umbral del deporte panameño y en nombre y de todo el pueblo panameño le enviamos toda la buena vibra”, resaltó el máximo dignatario del país.

El Presidente Mulino también aprovechó el momento para entregarle de forma oficial al pasaporte panameño al DT Thomas Christiansen para formalizar su estatus legal como un ciudadano más.

Con información de FPF