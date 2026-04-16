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Panamá/La Selección Femenina de Fútbol de Panamá se prepara para un compromiso decisivo en su camino hacia la clasificación al Mundial Brasil 2027. Luego de imponerse 3-1 ante Aruba en su más reciente presentación, el conjunto nacional enfrentará este viernes a Cuba desde las 7:00 p.m. en el Estadio Universitario de Penonomé, en un duelo clave dentro del proceso eliminatorio.

El triunfo ante Aruba permitió a Panamá mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda, en un grupo donde cada punto resulta determinante. De acuerdo con el panorama actual, una victoria frente al combinado cubano —o incluso un empate— bastaría para asegurar el boleto a la siguiente fase del torneo clasificatorio, lo que añade un peso significativo al encuentro.

La directora técnica del equipo, Toña Is, no dudó en catalogar el partido como una auténtica final. La entrenadora española ha insistido en la importancia de mantener la concentración y la mentalidad competitiva, especialmente en este tipo de compromisos donde el margen de error es mínimo.

“Estamos ante otra final. Ya les decía a las chicas que nos quedaban dos finales. Hemos sacado la primera adelante y ahora nos queda esta última final. Ellas saben que tienen que afrontarlo con tranquilidad, pero sabiendo que es una final”, expresó la estratega, subrayando el enfoque que ha intentado inculcar en sus dirigidas.

Más allá del aspecto táctico, uno de los principales retos del cuerpo técnico ha sido gestionar la carga emocional del plantel. La cercanía de una posible clasificación puede generar ansiedad en las jugadoras, una situación que el equipo busca transformar en motivación positiva sobre el terreno de juego.

“Sí que les da esa ansiedad, pero hay que intentar trabajar con ellas para que todo eso fluya, para que todo salga mejor y que salgan al campo en las mejores condiciones posibles”, añadió Toña Is, destacando la importancia del acompañamiento psicológico en esta etapa de la competición.

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El plantel panameño se mantiene concentrado y enfocado en el objetivo inmediato. Durante los entrenamientos previos, el cuerpo técnico ha puesto énfasis en la solidez defensiva y la efectividad en ataque, aspectos que fueron claves en la victoria ante Aruba y que podrían marcar la diferencia frente a un rival que también llega con aspiraciones de clasificación.

El encuentro ante Cuba no solo representa una oportunidad para avanzar en el torneo, sino también para reafirmar el crecimiento del fútbol femenino panameño en el ámbito internacional. Con un grupo comprometido y un cuerpo técnico experimentado, Panamá buscará dar un paso firme hacia su objetivo mundialista.

El pitazo inicial marcará más que el comienzo de un partido: será el inicio de una prueba de carácter, donde la selección deberá demostrar su capacidad para competir bajo presión y consolidar su aspiración de estar presente en la próxima cita mundialista.

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