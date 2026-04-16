Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Panamá gana medalla de bronce en surf

Panamá/La disciplina de surf cerró su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con una nueva alegría para la delegación local. La joven panameña Shakti Martínez conquistó la medalla de bronce en la modalidad de shortboard femenino, tras una destacada actuación en Playa Venao.

Martínez mostró un notable dominio sobre las olas a lo largo de la competencia y protagonizó una final muy reñida ante la brasileña Luara Mandelli. En un duelo cargado de emoción, la panameña cayó por un ajustado marcador de 8.00 a 8.77, asegurando así un lugar en el podio.

Con apenas 13 años, Shakti se convierte en una de las grandes promesas del surf nacional, demostrando carácter y talento en un escenario de alto nivel competitivo. Su actuación no solo resalta su proyección internacional, sino que también confirma el crecimiento de esta disciplina en el país.

Esta presea representa la octava medalla para Panamá en la presente cita multideportiva, reafirmando el buen desempeño de la delegación en casa y el impulso del deporte juvenil en el país.

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La prueba Contrarreloj marcó el inicio del Ciclismo de Ruta de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Fueron cuatro nuestros representantes y estas fueron sus posiciones finales y tiempos:

Individual Femenina (15km)

13. Sashelyn Castillo 23:54.72min

14. Rossemarie Estrada 23:59.40min

Individual Masculina (27km)

11. Anthony Cortes 37:05.27min

16. Dier Ríos 40:15.89min

La prueba de fondo se llevará a cabo el sábado 18 de abril.

Con infromación de COP.