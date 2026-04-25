Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá se pinta de oro en el béisbol

El equipo panameño sentenció el juego en un episodio y conquistó invicto la presea dorada

Panamá/Panamá se quedó con la medalla de oro en el béisbol de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 al vencer a Colombia, por 2 carreras 0, en el partido final del certamen realizado este sábado en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

El juego se definió en la parte baja del tercer episodio con un cuadrangular productor de dos anotaciones de Luis Aranda.

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La conquista panameño tuvo un significado especial para el lanzador Abel Rodríguez quien se acreditó este triunfo en el día de su cumpleaños. Rodríguez transitó la ruta completa de siete entradas en las que no permitió carreras y propinó seis ponches.

Jesús Arosemena y Lucas López destacaron al bate por el elenco canalero con dos hits conectados en tres turnos cada uno. Luis Aranda bateó de 2-1, un cuadrangular, con una carrera anotada y dos empujadas, y Edward Delgado de 1-1 con una anotada.

De esta manera, Panamá se sube a lo más alto del podio del béisbol suramericano juvenil con marca invicta de seis victorias. Colombia se queda con la presea de plata.

Más temprano, Curazao se llevó la medalla de bronce al derrotar a Brasil por abultamiento de carreras en cinco episodios, 14 por 0.

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