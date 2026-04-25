Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Presidente Mulino resalta desempeño de la delegación panameña

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se realizaron entre el 12 y 25 de abril.

Panamá/La cuarta versión de los Juegos Suramericanos de la Juventud culminaron este sábado y el momento lo aprovechó el presidente de la República, José Raúl Mulino, para felicitar a los atletas que representaron a Panamá en ese evento.

"Los equipos panameños se adjudicaron 29 medallas incluidas 6 de oro superando previos récords. Los felicito a todos. El país se siente honrado con su gran trabajo y esfuerzo", manifestó el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Panamá quedó ubicado en el octavo puesto en el cuadro de medallas con 29. Estas se dividieron en seis de oro, seis de plata y 17 de bronce.

Brasil se quedó con el primer lugar del medallero un total de 157 (51 de oro, 58 de plata y 48 de plata). Venezuela quedó segundo con 83 (33 de oro, 21 de plata, 29 de bronce) y Argentina es tercero con 105 (32 de oro, 39 de plata y 34 de bronce).

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Concepto

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo internacional que reúne a jóvenes atletas de países de América del Sur y Panamá. Están organizados por la Organización Deportiva Suramericana y funcionan como una especie de “mini Juegos Olímpicos” para deportistas en formación.

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Se celebran cada cierto número de años y están dirigidos generalmente a atletas adolescentes (aprox. entre 14 y 18 años, aunque puede variar según la edición). Su objetivo principal es:

Fomentar el deporte juvenil en la región

Detectar nuevos talentos

Promover la convivencia y el intercambio cultural entre países

Incluyen muchas disciplinas, desde atletismo y natación hasta deportes de equipo como fútbol o baloncesto, y también deportes más específicos según la edición.