Béisbol de Pequeñas Ligas| Torneo Nacional Preinfantil 2026 determinó a sus finalistas

Los partidos de semifinales dejaron la mesa servida para la serie final que se jugará al ganador de dos de tres juegos.

Panamá/El Torneo Nacional de Béisbol Preinfantil llevó a cabo este sábado sus partidos semifinales en el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz.

Los equipos de Panamá Metro, Coclé, Veraguas y Herrera buscaban quedarse con los dos cupos disponibles para una serie final que, además del campeón, definirá al representante de Panamá en la Serie Latinoamericana de esa categoría

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Resultados

Coclé y Panamá Metro fueron los primeros equipos en salir al terreno de juego.

Los metropolitanos se llevaron la victoria por 3 carreras a 1 en un encuentro donde Sebastián Torres fue el lanzador ganador al permitir cuatro imparables, no recibir carreras, con tres ponches y una base por bola en cuatro episodios y un tercio.

Sebastián Torres también destacó a la ofensiva con un hit conectado en dos turnos y una carrera anotada. También aportaron por Panamá Metro, Matías Cordero de 2-1 con una impulsada y Matías Seixias de 1-1 con una remolcada.

Posteriormente, Veraguas y Herrera midieron fuerzas en un partido donde el marcador se mantuvo sin anotaciones hasta el cuarto episodios.

Los veragüenses anotaron cuatro carreras en la parte alta del quinto episodio, pero los herreranos se acercaron con tres 'rayitas' en el tramo bajo de esa misma entrada.

Dos anotaciones más en el sexto capítulo bastaron para que Veraguas se llevara la victoria por pizarra de 6 por 4.

Ian Campos propinó ocho ponches, recibió tres hits y dos carreras en cuatro episodios para ser el lanzador ganador.

Bryan Marín pegó dos hits en tres turnos y anotó una carrera por Veraguas. David Botello y Caleb Sánchez batearon de 2-1 y empujaron una carrera cada uno.

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Serie final

Panamá Metro y Veraguas se enfrentarán en la serie final del certamen que se disputará en el CAPLITOM a partir del domingo 26 de abril.

La serie está pactada al ganador de dos de tres juegos. Los dos primeros partidos se jugarán este domingo. Si es necesaria la realización del tercer encuentro, este se llevará a cabo el lunes 27.

El equipo que gane la serie se coronará campeón y representará a Panamá en la Serie Latinoamericana de Béisbol Preinfantil de este año.