Béisbol de Pequeñas Ligas| Veraguas sube a la cima del béisbol preinfantil en Panamá

Los veragüenses se valieron de una fuerte ofensiva para llevarse el título nacional de la categoría.

Panamá/Veraguas y Panamá Metro definieron este lunes al campeón del Torneo Nacional de Béisbol Preinfantil cuando disputaron el tercer partido de la serie final de ese certamen en el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz.

Después de dividir honores en los dos primeros juegos de la serie, realizados el domingo 26 de abril, ambos conjuntos salieron al terreno de juego dispuestos a ganar el tercer cotejo y quedarse con el campeonato. Los veragüenses se valieron de una ofensiva contundente para vencer a los metropolitanos por pizarra de 16 carreras por 2.

Siete anotaciones en la parte alta del tercer episodio y siete más en el quinto fueron determinantes para la victoria que le dio el titulo de campeón nacional preinfantil para los veragüenses.

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Jeiremid Atencio fue el lanzador ganador tras una salida de tres episodios y un tercio en la que permitió tres imparables y dos carreras, propinó cuatro ponches y dio dos bases por bolas.

La derrota fue Sebastián Ávila quien permitió tres incogibles y tres anotaciones en una entrada y dos tercios.

Ian González pegó dos hits en dos turnos, anotó dos carreras y empujó cinco por Veraguas. Jeiremid Atencio de 2-2 con tres anotadas y dos remolcadas y Bryan Marín de 3-2 con dos anotadas.

Por Panamá Metro, Bryan Montemayor de 1-1 con una carrera anotada y una impulsada. Jorge León de 2-1 con una anotada y Anderson Muñoz de 2-1.

Con este resultado, Veraguas gana la serie por récord de dos victorias y una derrota. Debido a que es el campeón nacional, será el equipo que represente a Panamá en la Serie Latinoamericana de Béisbol Preinfantil que este año se realizará en Puerto Rico.

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Marcadores de la serie

Domingo 26 de abril de 2026: Veraguas 13-2 (Juego 1) Domingo 26 de abril de 2026: Panamá Metro 16-7 Veraguas (Juego 2) Lunes 27 de abril de 2026: Veraguas 16-2 Panamá Metro (Juego 3)

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