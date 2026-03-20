Béisbol de Pequeñas Ligas 2026| Chiriquí sella el boleto de Panamá a Williamsport

Los chiricanos se coronaron campeones nacionales y llevarán la bandera panameña a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Panamá/Chiriquí se convirtió en el representante de Panamá a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de este año tras coronarse campeón nacional de béisbol infantil.

La representación chiricana, llevada adelante por las Pequeñas Ligas de Doleguita, vencieron este viernes a Panamá Oeste en el tercer partido de la serie final del certamen nacional que se realizó en el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz.

Los chiricanos anotaron cinco carreras en la parte alta del cuarto episodio para asegurar la victoria en ese encuentro.

Kaled Valdés permitió dos imparables y dos carreras en una entrada y dos tercios para ser el lanzador ganador.

Wyalil Rose cargó con la derrota al tolerar siete incogibles y seis anotaciones en tres episodios.

Dominick Saavedra destacó a la ofensiva por Chiriquí con dos hits en dos turnos, una carrera anotada y cuatro empujadas. Obed Fuentes de 3-3 con dos anotadas y Thiago De Gracia de 2-1 con una remolcada.

Por Panamá Oeste, Jennerick Osorio de 2-1 con una carrera anotada. Armando Stanziola de 2-1 con una empujada y Alams Rodríguez de 2-1 con una anotada y una remolcada.

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Larga espera

El conjunto de Doleguita, como representante de Chiriquí, acudirá por segunda vez a una Serie Mundial de Pequeñas Ligas. La primera ocasión fue en 1993 cuando, como representante de Latinoamérica, llegó a la final del certamen de ese año donde obtuvo el segundo lugar.

Esta ha sido la mejor participación de una representación panameña en ese certamen.

La próxima Serie Mundial de Pequeñas Ligas se realizará en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos) del 19 al 30 de agosto de 2026.

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