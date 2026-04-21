Béisbol de Pequeñas Ligas| Torneo Nacional Preinfantil 2026 tiene a sus semifinalistas

El certamen para peloteros entre nueve y diez años está por disputar sus instancias decisivas.

Panamá/El Torneo Nacional de Béisbol Preinfantil está en curso y pronto disputará su etapa para la que ya se tienen los cuatro equipos clasificados.

Las representaciones de Veraguas, Herrera, Panamá Metro y Coclé avanzaron a esa instancia que definirá a los finalistas del certamen.

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Líderes de zona

El certamen se disputó en tres zonas. La Zona A tenía a los equipos de Bocas del Toro, Chiriquí, Chiriquí Occidente y Veraguas; la Zona B la integraron Coclé, Herrera, Los Santos y Panamá Oeste y la C la conformaron Colón, Darién, Panamá Este y Panamá Metro.

Los veragüenses, herreranos y metropolitanos se quedaron con los primeros lugares de sus respectivas zonas al ganar los tres partidos que jugaron en la fase preliminar, entre el sábado 18 y el lunes 20 de abril.

Veraguas derrotó a Bocas del Toro, 15 carreras por 1, Chiriquí, 2 por 0, y Chiriquí Occidente, 19 por 0.

Herrera se impuso a Panamá Oeste, 9 por 7, Los Santos, 8 por 1, y Coclé, 4 por 3.

Panamá Metro superó a Darién, 17 por 0, y Panamá Este en dos ocasiones, 11 por 0 y 9 por 7.

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El mejor segundo

Coclé se quedó con el cuarto cupo para las semifinales por ser el mejor segundo lugar del torneo.

En base al reglamento de la competencia, esta posición se la queda el conjunto con el promedio más bajo de carreras permitidas. Los coclesanos registraron .875, esto como resultado de 21 anotaciones en 24 episodios defendidos. Este promedio fue menor al registrado por los otros dos elencos que ocuparon la segunda casilla, Chiriquí Occidente (1.500) y Panamá Este (1.083).

Coclé tuvo récord de dos victorias y dos derrotas en la etapa preliminar. Sus triunfos fueron ante Panamá Oeste, 12 por 10, y Los Santos, 6 por 4.

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Lo próximo

Las semifinales y la serie final se llevarán a cabo entre el 25 y 27 de abril en el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz, ciudad de Panamá.

Las semifinales serán a partido único, los que se jugarán el sábado 25. Los ganadores de esos dos juegos avanzarán a la final que consistirá en una serie pactada al ganador de dos de un límite de tres encuentros.

El domingo 26 se llevarán a cabo dos juegos de la serie final. Si es necesario, el tercer partido se realizará el lunes 27.