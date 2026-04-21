Béisbol Mayor 2026 | Juan Carlos Rodríguez es el novato del año en el campeonato nacional

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Panamá/La Federación Panameña de Béisbol anunció este martes al ganador del premio Novato del Año del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, distinción que fue otorgada al jugador de los Vaqueros de Panamá Oeste, Jean Carlo Rodríguez.

El joven pelotero destacó durante la temporada regular, dejando números que reflejan su aporte ofensivo. Rodríguez registró un promedio de .229, conectando 8 imparables en 35 turnos al bate, incluyendo 3 sencillos, 1 doble, 2 triples y 2 jonrones. Además, impulsó 9 carreras, anotó 5, recibió 5 boletos y se ponchó en 12 ocasiones.

En el proceso de votación, el jugador de Panamá Oeste mostró un amplio dominio. Rodríguez obtuvo 6 de los 7 votos posibles en la primera instancia, sumó 4 de 6 en la Comisión Técnica y consiguió 8 de 10 votos por parte de los comisionados del certamen. En total, acumuló 18 de 23 votos posibles, consolidándose como el mejor novato de la campaña.

Este reconocimiento confirma el impacto inmediato de Jean Carlo Rodríguez en el béisbol mayor panameño, proyectándose como una de las jóvenes figuras a seguir en los próximos torneos.

Con información de Fedebeis.