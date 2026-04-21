Panamá/La Selección de Panamá firmó una actuación dominante al imponerse por 7-0 sobre Argentina en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en un encuentro disputado en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena.

El conjunto canalero mostró solidez en todas sus líneas, destacando especialmente desde el montículo, donde el derecho Yeremy De León Guevara se llevó la victoria con una salida impecable de 4.0 entradas sin permitir carreras, tolerando cero imparables y ponchando a seis rivales. El relevo también respondió, con Daniel Brown Lawrence trabajando 2.2 episodios en blanco y sumando tres ponches, para completar la blanqueada.

En el plano ofensivo, Panamá fue efectivo y oportuno, fabricando sus 7 carreras con 7 imparables, aprovechando los momentos clave del partido. Entre los más destacados con el bate sobresalió Omar Osorio, quien tuvo una jornada perfecta al ligar 2 hits en 4 turnos y remolcar 2 carreras, siendo determinante en la producción ofensiva.

También brilló Jonathan Ramos, quien conectó 1 imparable, anotó 2 carreras y empujó 3 rayitas, liderando el ataque canalero. Por su parte, Danel Long aportó con 2 imparables y una carrera anotada, mientras que Jesús Arosemena y Adrián Fuentes contribuyeron con hits importantes para mantener la presión ofensiva.

El dominio de Panamá fue total, limitando a la ofensiva argentina a apenas 1 hit en todo el compromiso, reflejo del gran trabajo del cuerpo de lanzadores y la defensa.

Con este resultado, el Team Panamá suma su segundo triunfo en el torneo, consolidándose como uno de los equipos protagonistas en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, y reafirmando su objetivo de pelear por las medallas en casa.

Para mañana miércoles 22 de abril Panamá enfrentará a Colombia en un duelo de invictos 2-0 desde las 2:00 pm en el estadio Juan Demóstenes Arosemena y será transmitido por TVMAX.