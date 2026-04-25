Baja el telón de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Culminan dos semanas de actividad donde nuevos exponentes del deporte se reunieron en el territorio panameño y desplegaron sus habilidades.

Panamá/La Arena Roberto Durán fue el escenario en que fueron clausurados los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

En una ceremonia que mezcló la solemnidad de la ocasión con la música y la alegría se puso fin a dos semanas de competencia en donde atletas de 15 países se reunieron para competir y mostrar sus habilidades.

La clausura contó con la participación de varios atletas, entre ellos los abanderados designados para la ceremonia. El esgrimista Caleb Caldito Chan y la luchadora Yumaira Rusell fueron los portadores de la bandera de Panamá.

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Además se hizo el apagado del pebetero que permaneció ubicado afuera del estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Un momento especial fue el reconocimiento que la organización de los Juegos le hizo a los voluntarios que trabajaron durante el evento. Anamae Orillac, directora general de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, los calificó como "el alma de los Juegos" y destacó su entrega y compromiso para que las actividades se desarrollaran con normalidad.

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Mario Moccia, primer vicepresidente de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), felicitó a Panamá por el trabajo realizado como sede y declaró oficialmente clausurados los Juegos.

Luego de que se mostró un video que recogió momentos e impresiones de lo vivido durante el evento, por atletas, voluntarios, entrenadores y fanáticos, llegó el fin de la ceremonia con la presentación del grupo Rabanes.

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