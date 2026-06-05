La iniciativa fue organizada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con la representante de Santa Ana, Kira Ponce, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia familiar y entretenimiento para los residentes del corregimiento y visitantes.

La pasión por el fútbol ya se siente en las calles de Panamá. En el Parque de Santa Ana, niños, jóvenes y adultos se reunieron para participar en una jornada dedicada al intercambio de figuritas y actividades recreativas que marcan la antesala de la próxima Copa Mundial de la FIFA.