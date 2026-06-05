Parque de Santa Ana se contagia de la pasión mundialista con actividades recreativas
La iniciativa fue organizada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con la representante de Santa Ana, Kira Ponce, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia familiar y entretenimiento para los residentes del corregimiento y visitantes.
La pasión por el fútbol ya se siente en las calles de Panamá. En el Parque de Santa Ana, niños, jóvenes y adultos se reunieron para participar en una jornada dedicada al intercambio de figuritas y actividades recreativas que marcan la antesala de la próxima Copa Mundial de la FIFA.