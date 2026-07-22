Panamá e India acuerdan impulsar proyectos solares y formación especializada

Las partes también acordaron evaluar la creación de un Centro de Excelencia Solar en Panamá. El espacio estaría destinado a la investigación, capacitación, transferencia tecnológica y gestión de conocimiento sobre energías renovables para América Latina y el Caribe.

Panamá/Panamá y la Alianza Solar Internacional (ISA) suscribieron este miércoles 22 de julio, en Nueva Delhi, un acuerdo para promover proyectos de energía solar, fortalecer la regulación del sector eléctrico y ampliar la formación especializada de profesionales panameños.

El Marco de Asociación País contempla el desarrollo de proyectos agrivoltaicos, un modelo que permite combinar la producción agrícola con la generación de energía solar. También incluye invernaderos solares y sistemas fotovoltaicos para el bombeo de agua, destinados a mejorar la productividad del sector agropecuario.

El acuerdo fue firmado durante la visita oficial a la India del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, tras una reunión con el director general de la ISA, Ashish Khanna, y representantes de esa organización intergubernamental.

La iniciativa busca acompañar la transición energética de Panamá, aumentar el aprovechamiento de fuentes renovables, atraer inversiones y contribuir a la construcción de un sistema eléctrico más eficiente y competitivo.

Como parte de la cooperación académica, la ISA anunció la disponibilidad de becas completas para que estudiantes y profesionales panameños cursen una maestría en Tecnologías de Energía Renovable en el Instituto Indio de Tecnología de Delhi.

Las partes también acordaron evaluar la creación de un Centro de Excelencia Solar en Panamá. El espacio estaría destinado a la investigación, capacitación, transferencia tecnológica y gestión de conocimiento sobre energías renovables para América Latina y el Caribe.

Panamá ofrece su registro de buques a la flota comercial india

La agenda del canciller panameño incluyó una reunión con Sarbananda Sonowal, ministro de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables de la India, durante la cual se planteó el intercambio de tecnología ambiental portuaria y la formación especializada de marinos.

Martínez-Acha ofreció la plataforma y la seguridad jurídica del registro de buques panameño para el abanderamiento de la flota comercial de la India, que se encuentra en expansión mediante las estrategias gubernamentales Maritime India Vision 2030 y Viksit Bharat 2047.

“Panamá y la India tienen un potencial inmenso para construir una arquitectura de transporte marítimo más sólida y eficiente entre Asia y el continente americano”, afirmó el canciller.

Panamá también ha manifestado su interés en avanzar en la negociación de un acuerdo de transporte marítimo y un memorando de entendimiento sobre cooperación marítima, de acuerdo con información divulgada anteriormente por la Cancillería panameña.

Comercio e inversión

Martínez-Acha también sostuvo una reunión con Piyush Goyal, ministro de Comercio e Industria de la India, para abordar las oportunidades que ofrece Panamá como plataforma de entrada de empresas y productos indios hacia América Latina.

Durante el encuentro, el canciller destacó que la capacidad productiva y tecnológica de la India, combinada con el centro logístico, multimodal y financiero panameño, podría contribuir a fortalecer las cadenas de valor en el continente.

La cooperación en energía, transporte marítimo y comercio forma parte de la estrategia panameña para atraer inversión extranjera, incorporar tecnologías sostenibles y ampliar sus vínculos económicos con la India.