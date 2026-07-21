De acuerdo con las autoridades, el histórico ejemplar nunca había sido sometido a un proceso de conservación o restauración, pese al deterioro provocado por el paso del tiempo.

Las directoras del Registro Público y de los Archivos Nacionales entregaron al presidente del Consejo Municipal de Panamá el libro de actas original de 1903, documento que deja constancia de la separación de Panamá de Colombia y que está próximo a cumplir 123 años.