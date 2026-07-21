El proyecto de construcción del intercambiador de Costa del Este, ubicado sobre el Corredor Sur, supera el 50% de avance, informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Durante un recorrido realizado por el equipo de TVN Noticias se observó el vaciado de concreto, luego de que las formaletas fueran elevadas hasta el nivel requerido para la colocación de las vigas, según las especificaciones contempladas en el diseño de la obra.