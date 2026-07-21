Extraen osamenta humana de casi 3.000 años en El Salvador

Los restos humanos estaban bocabajo y serán sometidos a estudios de radiocarbono para determinar exactamente su antigüedad.

Arqueólogos exhumaron el martes una osamenta humana de casi 3.000 años de antigüedad en la periferia oeste de San Salvador, informó el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Los restos forman parte de un entierro descubierto el pasado 2 de julio en un centro arqueológico del Antiguo Cuscatlán, un distrito del área metropolitana, y se estima que datan del año 850 a.C, indicó la cartera de Cultura.

La cavidad contenía además una pequeña vasija del tipo cerámica Usulután, con forma de tortuga marina, y restos de ramas de yuca bajo segmentos de ceniza de erupciones volcánicas de diferentes épocas.

Los restos humanos estaban bocabajo y serán sometidos a estudios de radiocarbono para determinar exactamente su antigüedad. También se realizará una prueba de ADN para saber si corresponden a un hombre o a una mujer.

Según el reporte oficial, en la zona podría haber restos similares a los del sitio arqueológico de Chalchuapa, en el oeste de El Salvador, donde fueron encontrados en los años 1970 un total de 33 individuos que se considera son la evidencia más tempranas de sacrificio humano en la región mesoamericana.

Ese descubrimiento está conformado por 26 esqueletos completos, cuatro parciales y tres cráneos solos, muchos bocabajo, atados de manos y pies, o mostraban señales de mutilación y decapitación.