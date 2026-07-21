Crece la desconfianza entre los consumidores panameños

Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño muestran un cambio frente a la medición realizada en enero, cuando la población mantenía una percepción más optimista sobre sus condiciones económicas y laborales.

Personas caminando en la Avenida Central, área comercial de la capital.

La confianza de los consumidores panameños registró una disminución durante junio de 2026, reflejando una mayor preocupación por la situación económica del país, las finanzas de los hogares y las posibilidades de encontrar empleo.

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