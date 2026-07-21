Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño muestran un cambio frente a la medición realizada en enero, cuando la población mantenía una percepción más optimista sobre sus condiciones económicas y laborales.

La confianza de los consumidores panameños registró una disminución durante junio de 2026, reflejando una mayor preocupación por la situación económica del país, las finanzas de los hogares y las posibilidades de encontrar empleo.