El liderazgo femenino encuentra en el emprendimiento una oportunidad para transformar vidas y generar un impacto positivo en las comunidades. Ese es el propósito de Echapalante Mujer.

Echa Apelante Mujer actualmente es una organización que busca impulsar el liderazgo femenino a través del emprendimiento y la innovación social. Nació en el 2021 como un proyecto juvenil dentro del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, una iniciativa de Jóvenes Unidos por la Educación y el Canal de Panamá.