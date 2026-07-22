Ruta Colonial Transístmica| MiAmbiente participaría en la aprobación del Plan de Manejo

La iniciativa modifica la Ley 456 del 15 de noviembre de 2024 y deberá ser presentada ante la Asamblea Nacional para su discusión por la ministra de Cultura, Maruja Herrera.

Panamá/El Gobierno busca que los ministerios de Ambiente y Cultura compartan la elaboración y aprobación del plan que regula la conservación de la Ruta Colonial Transístmica, tras su incorporación a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Actualmente, el plan es revisado y aprobado por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, pero ahora se obliga a que también intervenga la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, porque parte de la ruta atraviesa espacios con valor ambiental.

Ayer, el Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley 22-26, que busca establecer una gestión conjunta entre los ministerios de Cultura y Ambiente para proteger la Ruta Colonial Transístmica y las ruinas de la Capilla de la Palangana.

La iniciativa modifica la Ley 456 del 15 de noviembre de 2024 y deberá ser presentada ante la Asamblea Nacional para su discusión. Por tratarse de un proyecto, los cambios todavía no están vigentes.

La propuesta establece que el Plan de Manejo y Gestión de la Ruta deberá ser elaborado, revisado y aprobado conjuntamente por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente.

Actualmente, la Ley 456 dispone que ese instrumento sea revisado y aprobado por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Aunque la norma vigente contempla acciones conjuntas entre ambos ministerios, el nuevo proyecto otorgaría a MiAmbiente una participación directa en la aprobación del plan.

El objetivo es articular los mecanismos de protección del patrimonio histórico con los planes de manejo de las áreas protegidas, regulados por la Ley 41 de 1998 y la Ley 8 de 2015.

Otro de los cambios consiste en ampliar la definición de “zona de amortiguamiento”. De aprobarse la modificación, estas áreas no solo deberán proteger el valor universal excepcional de los bienes culturales, sino también los valores ambientales de los espacios colindantes.

La Ruta Colonial Transístmica está integrada por el Conjunto Monumental de Portobelo y San Lorenzo, el Casco Antiguo, el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, el Camino Real, el Camino de Cruces y las ruinas de la Capilla de la Palangana, también conocida como Capilla de Cárdenas. Así consta en la Ley 456 de 2024.

La modificación se plantea después de que la Ruta Colonial Transístmica fuera inscrita en 2025 en la Lista del Patrimonio Mundial. La Unesco advierte que varias instituciones nacionales y locales participan en su administración, por lo que la coordinación y las acciones compartidas forman parte de los requisitos para proteger el sitio.