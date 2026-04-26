Panamá celebra la conquista del oro en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Panamá/La selección de Panamá de béisbol, integradas por jugadores de la categoría U17, celebró este día la obtención de la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 con una cena conmemorativa cargada de emoción y orgullo.

Adolfo Rivera, manager del equipo panameño, aprovechó la ocasión para resaltar la unidad y el compromiso mostrado por los peloteros desde la fase de preparación.

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"Una preparación fue muy ardua las dos primeras semanas. Un early work, un extra work. Se hizo lo que se tenía que hacer", manifestó el dirigente en declaraciones a los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis). "Ellos tenían mucha unión entre ellos, eran muchachos que se llevaban muy bien en su dormitorio... esa fue la base del éxito, la unión que tenían ellos, tú no veías una rivalidad y que, ah no, yo soy titular, yo soy banca, no, ellos peleaban por obtener el triunfo", añadió.

El encuentro sirvió como espacio para destacar el esfuerzo, la disciplina y el talento del equipo, que logró una actuación sobresaliente y dejó en alto el nombre del país en la competencia regional.

"El sacrificio y la mentalidad que ellos tenían, nos llevó a la medalla de oro, que era lo que ellos estaban buscando, y se logró", sostuvo Rivera.

Panamá conquistó la presea dorada al vencer a Colombia en el partido final del torneo, por marcador de 2 carreras a 0. Ese triunfo completó una campaña triunfal del elenco canalero en la que ganó los seis juegos que disputó en la cita juvenil suramericana.

Entre aplausos y muestras de entusiasmo, jugadores, cuerpo técnico e invitados conmemoraron un triunfo que no solo marca un hito en el presente, sino que también proyecta un futuro prometedor para el béisbol panameño.

Información de Fedebeis