MLB noticias| José 'Chema' Caballero: el panameño superó la decena de bases robadas en la temporada

Yankees vs Rangers, sintoniza este partido el martes 28 de abril a la 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El pelotero panameño José 'Chema' Caballero sobrepasó las 10 bases robadas tras poco más de un mes de iniciada la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas durante el partido que este domingo disputaron los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston.

Se jugaba la parte alta del tercer episodio, Caballero llegó a la primera base luego de ser golpeado por un lanzamiento del serpentinero de los Astros Spencer Arrighetti. Esa fue la ocasión en la que se robó la segunda almohadilla para sumar 11 robadas en 28 partidos que los Yankees han jugado en esta campaña hasta el momento.

Los Yankees salieron con la derrota, por 7 carreras a 4. No obstante, lo realizado por Caballero le consolida entre los líderes de bases robadas en la 'Gran Carpa'. El panameño tiene el mismo registro que el jugador de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, y dos por debajo de Nasim Núñez, de los Nacionales de Washington, quien encabeza esa estadística con 13.

Trayectoria

El panameño José Caballero continúa consolidando su presencia en las Grandes Ligas como una pieza versátil dentro del roster de los New York Yankees. Nacido el 30 de agosto de 1996 en Las Tablas, provincia de Los Santos, Caballero ha construido su carrera a base de disciplina, velocidad y capacidad defensiva en múltiples posiciones del cuadro interior.

Caballero debutó en las Grandes Ligas en 2023 con los Seattle Mariners, luego de haber sido seleccionado en el draft de 2017 por los Arizona Diamondbacks. Tras un paso posterior por los Tampa Bay Rays, el infielder panameño llegó a los Yankees en 2025, donde ha encontrado un rol importante como jugador utility.

A pesar de no destacar por su poder ofensivo, su impacto en el juego se refleja en otros aspectos clave. Su velocidad en las bases lo ha convertido en uno de los corredores más peligrosos de la liga, liderando las estadísticas de bases robadas en la Liga Americana en 2024 y en todas las Grandes Ligas en 2025.

Defensivamente, Caballero aporta solidez y flexibilidad, cualidades altamente valoradas en el béisbol moderno. Su capacidad para desempeñarse en varias posiciones le permite al cuerpo técnico ajustar alineaciones con mayor libertad.

Entre sus momentos más destacados se encuentra un hit decisivo en 2025 que contribuyó a asegurar la clasificación de los Yankees a la postemporada. Además, en 2026 fue protagonista de un hecho histórico al convertirse en el primer jugador en utilizar el sistema automático de revisión de bolas y strikes (ABS) en un partido de MLB.

En el plano internacional, Caballero también ha defendido los colores de Panamá, participando en las ediciones 2023 y 2026 del Clásico Mundial de Béisbol.

Con un perfil discreto pero efectivo, José Caballero representa el tipo de pelotero que, sin acaparar titulares por su poder al bate, resulta fundamental en la dinámica competitiva de un equipo aspirante.