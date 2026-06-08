Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 9 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 9 DE JUNIO

📍Coclé

• Cancha multiuso de la barriada Guadalupe, en Aguadulce cabecera

📍Darién

Frente al Minisuper Canglón, en Meteti, en el distrito de Pinogana

📍Colón

• Cancha de fútbol de Cacique, corregimiento de Cacique, en Portobelo

📍Panamá Oeste

• Cancha deportiva de Cermeño, distrito de Capira

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Nancito, distrito de Remedios

📍Panamá Este

• Parque central de Pacora, en el distrito de Panamá

• Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo

📍Herrera

• Cancha comunal de El Potrero, en Menchaca, distrito de

📍Veraguas

• Escuela de Los Llanos, en El Cuay, distrito de Santa Fe

• Casa Comunal de Boró, en el distrito de La Mesa

📍Bocas del Toro

• Parque de El Empalme, distrito de Changuinola