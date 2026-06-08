Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 9 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 9 DE JUNIO
📍Coclé
• Cancha multiuso de la barriada Guadalupe, en Aguadulce cabecera
📍Darién
Frente al Minisuper Canglón, en Meteti, en el distrito de Pinogana
📍Colón
• Cancha de fútbol de Cacique, corregimiento de Cacique, en Portobelo
📍Panamá Oeste
• Cancha deportiva de Cermeño, distrito de Capira
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Nancito, distrito de Remedios
📍Panamá Este
• Parque central de Pacora, en el distrito de Panamá
• Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo
📍Herrera
• Cancha comunal de El Potrero, en Menchaca, distrito de
📍Veraguas
• Escuela de Los Llanos, en El Cuay, distrito de Santa Fe
• Casa Comunal de Boró, en el distrito de La Mesa
📍Bocas del Toro
• Parque de El Empalme, distrito de Changuinola