EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| Sporting San Miguelito vs Tauro FC: partido de la jornada 15 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/El Sporting San Miguelito y el Tauro FC se enfrentan en un partido importante para sus aspiraciones de mantenerse en competencia, dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Aunque se encuentra en el último lugar de la Conferencia Este con 18 puntos, el Sporting tiene al frente una oportunidad valiosa de meterse de lleno en la pelea por la clasificación a los playoffs. Para eso deberá vencer a un elenco taurino que busca consolidarse.

Con 21 puntos en su cuenta, el Tauro tratará de conseguir un triunfo que les permita asentarse en zona de playoffs e incluso abrigar la esperanza de ir con todo en la fecha final por el liderato de la conferencia y el cupo directo a las semifinales.

Simultáneamente se juegan dos partidos más. El Plaza Amador enfrenta a UMECIT FC en el COS Sports Plaza y Alianza FC juega contra el Deportivo Árabe Unido en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.