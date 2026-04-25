Joselyne Edwards vs Norma Dumont| La 'Pantera' panameña se impone por decisión en UFC Vegas 116

La peleadora pudo inclinar la balanza a su favor en un combate donde enfrentó a la tercera del ranking en la división gallo femenina de la UFC

Panamá/Joselyne 'La Pantera' Edwards obtuvo una victoria por decisión unánime en tres asaltos sobre la brasileña Norma 'La Inmortal' Dumont en la pelea coestelar del evento UFC Fight Night Vegas 116, realizado este sábado en el Meta APEX de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

En el primer asalto, Edwards soltó un golpe que le hizo perder la guardia, lo que aprovechó la brasileña para atraparla en uno de sus brazos y tratar de someterla, pero la panameña logró liberarse.

Justo después, Joselyne intentó levantar a Dumont para derribarla, pero 'La Inmortal' logra poner a 'La Pantera' de espaldas en la lona a pocos segundos de finalizado en primer giro, pero la panameña revierte la situación y se incorporó antes que sonara la chicharra y terminara el round.

En los asaltos siguientes, Edwards pudo establecer su patrón de pelea ante Dumont, quien manejó la situación y evitó caer ante el poder de los puños de 'La Pantera' .

Después de finalizado el pleito los jueces anotaron: 29-28, 29-28 y 30-27 a favor de la panameña. A pesar de que Dumont se mostró sorprendida por el resultado, felicitó a Edwards en señal de respeto.

"Como había dicho antes en una entrevista, ella no se había enfrentado a una rival que la presionara", declaró Joselyne después del combate. "Creo que hice lo suficiente para ganar.... Norma es una peleadora muy inteligente, yo quería el nocaut pero ella no me dio la oportunidad", agregó.

Esta es la quinta victoria consecutiva de 'La Pantera' en UFC y le propina a 'La Inmortal' su primera derrota luego de hilvanar seis triunfos consecutivos. Su récord en artes marciales mixtas es ahora de 18 victorias y seis derrotas (9-4 en UFC).