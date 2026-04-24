LPF | Recta final, la Jornada 15 definirá el destino de los playoffs en el Torneo Clausura 2026

Sporting San Miguelito vs Tauro FC EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ este sábado 25 de abril desde las 8:00 pm.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol entra en su fase de máxima tensión con la llegada de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026.

Este fin de semana, los equipos saltarán a la cancha con la obligación de sumar, ya que solo quedan dos fechas para definir quiénes avanzarán a las semifinales y a la ronda de playoffs. Con el objetivo de garantizar la justicia deportiva, los encuentros se disputarán de forma simultánea por conferencia.

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Conferencia Este: Batalla por el liderato (Sábado 25 de abril)

La acción inicia el sábado a las 8:00 p.m., donde el enfoque principal estará en el COS Sports Plaza. Allí, el actual líder, Plaza Amador (27 puntos), se medirá ante el UMECIT FC (21 puntos) en un choque directo donde los "leones" buscan asegurar su dominio en la cima.

Otros frentes de batalla en el Este incluyen:

Sporting San Miguelito recibirá al Tauro FC en el Estadio de Los Andes .

recibirá al en el . Alianza FC, el equipo con menos derrotas del torneo, se enfrentará al Árabe Unido en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera.

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Conferencia Oeste: Domingo de alta tensión (Domingo 26 de abril)

Para el domingo, la adrenalina se traslada al Oeste a partir de las 4:00 p.m.. El duelo más atractivo será entre el puntero Veraguas United (21 puntos) y su escolta inmediato, Unión Coclé (19 puntos), quienes se verán las caras en el Estadio Toco Castillo por el control de la conferencia.

La cartelera dominical se completa con:

El Club Atlético Independiente (CAI) enfrentando al CD Universitario en La Chorrera.

enfrentando al en La Chorrera. Herrera FC contra San Francisco FC en el Estadio Gustavo Posam, un encuentro de vida o muerte para ambos equipos en sus aspiraciones matemáticas por clasificar.

En esta instancia decisiva, cada punto vale oro y el margen de error es inexistente para los clubes que sueñan con el título nacional.

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