LPF | Conoce cómo está el camino a los playoffs a falta de dos jornadas del Torneo Clausura 2026

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol entra en su tramo más emocionante del Torneo Clausura 2026, luego de 14 jornadas disputadas que han dejado tablas muy apretadas en ambas conferencias. Con apenas dos fechas por jugarse, la lucha por los puestos a semifinales y playoffs está más abierta que nunca.

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En la Conferencia Este, el Plaza Amador se mantiene como líder sólido con 27 puntos, producto de 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas, además de una diferencia de goles de +9. Detrás aparece el Alianza FC con 23 unidades, destacando por ser el equipo con menos derrotas (solo una). Más atrás, la pelea es intensa entre Tauro FC y UMECIT FC, ambos con 21 puntos, mientras que el Árabe Unido (20) aún se mantiene con opciones claras de clasificación. El Sporting San Miguelito cierra la tabla con 15 puntos, obligado a ganar y esperar resultados.

Por su parte, la Conferencia Oeste presenta un panorama aún más cerrado. Veraguas United lidera con 21 puntos, pero muy de cerca le siguen Unión Coclé (19) y el Club Atlético Independiente (CAI) con 17 unidades. Estos tres equipos pelean directamente por los cupos a la siguiente fase. Más rezagados, pero aún con posibilidades matemáticas, aparecen CD Universitario y San Francisco FC con 14 puntos, mientras que Herrera FC (8) prácticamente se despide de la clasificación.

La jornada 15 será clave y se jugará con partidos simultáneos, aumentando la tensión en ambos grupos. El sábado 25 de abril, desde las 8:00 p.m., el líder Plaza Amador recibirá a UMECIT FC en el COS Sports Plaza, en un duelo directo por la cima del Este. Al mismo tiempo, Sporting San Miguelito enfrentará a Tauro FC en el Estadio de Los Andes, mientras que Alianza FC chocará ante el Árabe Unido en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez.

Para el domingo 26 de abril, desde las 4:00 p.m., la acción se traslada al Oeste con tres encuentros simultáneos. Veraguas United se medirá ante Unión Coclé en el Estadio Toco Castillo, en un choque directo por el liderato. En paralelo, el CAI enfrentará al CD Universitario en La Chorrera, y Herrera FC recibirá a San Francisco FC en el Estadio Gustavo Posam, en un duelo donde ambos necesitan sumar para seguir con vida.

Con este panorama, la Liga Panameña de Fútbol Clausura 2026 entra en una fase decisiva donde cada punto vale oro y cualquier error puede costar la eliminación. La emoción está garantizada en la recta final del campeonato nacional.