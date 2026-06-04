Mundial 2026 | Hoy viaja la selección de Panamá y le daremos cobertura completa

Panamá/La cuenta regresiva terminó. Luego de una emocionante noche de despedida ante su afición en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la Selección de Panamá emprende este jueves su viaje rumbo a la histórica aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la ilusión de representar al país en la máxima cita del fútbol mundial.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen cerró su preparación en territorio panameño con una victoria por 4-2 sobre República Dominicana, en un encuentro que sirvió para despedirse de los fanáticos que abarrotaron el coloso de Juan Díaz. Los goles canaleros fueron obra de Tomás Rodríguez, Víctor Griffith, Cecilio Waterman y Kadir Barría, quienes desataron la celebración de una afición que acompañó al equipo en su última presentación antes de partir al Mundial.

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La jornada de este jueves estará marcada por la emoción y el orgullo nacional. Según el itinerario establecido, la delegación nacional tiene previsto salir de su hotel de concentración entre la 1:00 p.m. y la 1:20 p.m. rumbo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se espera una multitudinaria despedida para los jugadores y cuerpo técnico que llevarán los colores de Panamá a la gran fiesta del fútbol.

La cobertura de este importante momento será total por parte de TVN, TVMAX y TVN Pass, medios que acompañarán cada detalle de la salida de los mundialistas y el inicio de su travesía hacia Norteamérica.

Última parada antes del Mundial

La primera escala de la selección panameña será la ciudad de St. Louis, Missouri, donde disputará su último compromiso amistoso previo al inicio del torneo. El encuentro se jugará este sábado 6 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park, una prueba que permitirá al cuerpo técnico ajustar los últimos detalles antes del debut mundialista.

Antes de ese compromiso, Panamá realizará este viernes su último entrenamiento de preparación a las 10:00 a.m. hora local en el propio Energizer Park, afinando aspectos tácticos y físicos de cara al choque ante el conjunto europeo.

El duelo frente a Bosnia y Herzegovina representará el examen final para los dirigidos por Christiansen antes de centrar toda su atención en la competición oficial.

Toronto espera a Panamá

Tras concluir el amistoso en territorio estadounidense, la delegación nacional viajará el domingo 7 de junio hacia Toronto, Canadá, ciudad que servirá como base para el estreno mundialista de la escuadra canalera.

La ilusión de todo un país estará puesta en el debut de la Selección de Panamá el próximo 17 de junio, cuando enfrente a Ghana en el Toronto Stadium, en un partido que marcará el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del fútbol panameño.

Con el sueño mundialista en marcha y el respaldo de millones de aficionados, la Marea Roja inicia su viaje con la esperanza de dejar huella en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y seguir escribiendo páginas doradas para el deporte nacional.