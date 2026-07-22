Trump promete ayudar a Líbano a buscar la paz con Israel

Aoun, el primer presidente libanés invitado a Washington desde 2009, pidió a Trump apoyo político y el mantenimiento del respaldo al ejército libanés.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió el martes ayudar "mucho" a Líbano, al recibir en la Casa Blanca al mandatario Joseph Aoun, en momentos en que el acuerdo con Israel patrocinado por Washington comienza a implementarse.

Aoun, el primer presidente libanés invitado a Washington desde 2009, pidió a Trump apoyo político y el mantenimiento del respaldo al ejército libanés, que ha comenzado a desplegarse en zonas del sur con miras a desarmar a Hezbolá y trazar un camino hacia la paz con Israel.

"Necesitamos apoyar a las FAL", dijo Aoun, en referencia a las Fuerzas Armadas Libanesas. "Sin las FAL, todo se derrumbará".

Trump afirmó que el Líbano había sido "un país muy maltratado" durante décadas. "Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo mucho", aseguró.

Tras las conversaciones, Trump dijo que autorizará la reanudación de vuelos directos de aerolíneas estadounidenses al Líbano, suspendidos desde hace más de 40 años tras el secuestro en 1985, por militantes islamistas libaneses, de un vuelo de TWA con 39 estadounidenses a bordo.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, celebró el anuncio y afirmó que "representa una importante oportunidad para mejorar los viajes y la conectividad entre el Líbano y Estados Unidos, y para apoyar la economía libanesa".

"Columna vertebral"

En declaraciones en el Despecho Oval, Aoun, excomandante del ejército, afirmó que las FAL son "la columna vertebral de la seguridad y la estabilidad" y la institución más confiable del país.

Más tarde, la Presidencia libanesa indicó que durante la cita con Trump Aoun había enfatizado la "necesidad urgente de una retirada completa de Israel del territorio libanés" como condición necesaria para avanzar con el acuerdo marco.

Preguntado sobre si Washington ejercerá una presión adicional sobre Israel para que se retire, Trump respondió: "Vamos a estudiar eso".

La visita de Aoun se produjo mientras las FAL ingresaban en una zona del sur de Líbano en virtud de un acuerdo con Israel destinado a demostrar que Beirut puede extender la autoridad del Estado y desarmar a Hezbolá, un movimiento islamista proiraní, condición que Israel puso para poner fin a su ocupación.

Pero, en una señal de la fragilidad de ese acuerdo, el ejército libanés dijo que tropas israelíes habían disparado cerca de sus soldados desplegados en una llamada "zona piloto" de la cual se supone que Israel debe retirarse.

Las "zonas piloto" donde se está desplegando el ejército libanés se encuentran justo fuera del territorio que las fuerzas israelíes invadieron después de que Hezbolá lanzara cohetes contra Israel y arrastrara al Líbano a la guerra de Oriente Medio en marzo.

El ejército libanés informó el martes que había comenzado a desplegarse en una de las tres zonas piloto, la aldea de Zautar al Gharbiya, pero horas más tarde señaló que las fuerzas israelíes habían "abierto fuego en las inmediaciones de estas unidades".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que solo habían efectuado "disparos de advertencia al aire" después de que soldados libaneses entraran en una zona que "no formaba parte del área piloto". No se reportaron heridos, señalaron las FDI.

Según medios estatales libaneses, las fuerzas israelíes también detuvieron brevemente a tres hombres del pueblo sureño de Shebaa, de mayoría suní, cerca de la frontera.

"Infraestructura terrorista"

Aoun, que desde que asumió el cargo a principios de 2025, promete poner todas las armas bajo control del Estado, criticó enérgicamente a Hezbolá por arrastrar al Líbano a la guerra.

Pero Hezbolá rechaza deponer las armas y se opone tanto al acuerdo como a las negociaciones entre Israel y Líbano.

Aoun afirmó que el acuerdo marco no requería la ratificación parlamentaria y que era una prerrogativa presidencial según la Constitución libanesa.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró tras reunirse con Aoun el domingo que Líbano "nunca alcanzará una paz verdadera" mientras Hezbolá siga armado.

Rubio también elogió lo que calificó como el esfuerzo del gobierno libanés por recuperar la soberanía, desarmar a Hezbolá y desmantelar su "infraestructura terrorista".

La ofensiva de Aoun se produce después de que ataques israelíes en el último conflicto mataran a más de 4.300 personas en el Líbano, según las autoridades libanesas.

La violencia ha disminuido desde la firma el mes pasado de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y del acuerdo entre Líbano e Israel.