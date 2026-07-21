Bandas armadas secuestran en Nigeria a al menos 40 personas

Los "bandidos" hacen presencia en amplias zonas rurales de Nigeria, donde la presencia del Estado es débil.

Un grupo de "bandidos" armados secuestró a más de 40 personas en el noroeste de Nigeria el fin de semana, según relataron a la AFP el martes un superviviente de los ataques y el presidente de un gobierno local.

Los secuestros se han convertido en una estrategia en Nigeria para recaudar dinero por parte de grupos armados, incluidos yihadistas del noreste y bandas sin ideología, conocidas localmente como "bandidos".

Un residente del estado de Zamfara dijo a la AFP que una banda atacó 11 aldeas en una serie de incursiones entre el viernes y el domingo.

"Tenemos a más de 40 personas de nuestra gente en la guarida de Kachalla", dijo Alhaji Lauwali Abdullahi, un testigo que responsabilizó del ataque a un líder conocido como Kachalla Sa’idu.

Bello Jabaka, presidente del gobierno local de Maru, confirmó los secuestros a la AFP y dijo que presentaría "una denuncia para tener más cuerpos de seguridad en la zona".

Los "bandidos" hacen presencia en amplias zonas rurales de Nigeria, donde la presencia del Estado es débil.

En julio, un funcionario estatal dijo que tropas nigerianas mataron a más de 300 bandidos en el estado de Zamfara en dos días de operaciones.