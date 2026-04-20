LPF resultados | Los Vikingos no pudieron sostener la ventaja y empataron ante Herrera FC

Disfruta de la LPF EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Club Atlético Independiente y Herrera FC protagonizaron un intenso empate 2-2 en la jornada 14 de la Liga Panameña de Fútbol, en duelo disputado en el Estadio Agustín Muquita Sánchez.

El conjunto vikingo abrió el marcador al minuto 21 con anotación de Jafet Obando, tomando el control en la primera mitad. Sin embargo, en el complemento reaccionó Herrera FC, que encontró la igualdad al 66’ gracias a David Castillo.

El partido ganó en emociones y apenas seis minutos después, al 72’, el CAI volvió a adelantarse con gol de Davis Contreras, pero la respuesta fue inmediata: al 74’, Herrera selló el 2-2 definitivo, dejando sin respiro a los locales.

En los minutos finales, el CAI buscó el triunfo con insistencia, generando ocasiones claras, incluyendo un disparo al poste de Luis Fields, pero no logró romper la igualdad.

Con este resultado, el CAI suma 17 puntos y se mantiene en la tercera posición del Oeste, aunque con presión directa de CD Universitario y San Francisco FC, ambos con 14 unidades.

A falta de dos jornadas, la lucha por el cupo al play-in sigue completamente abierta y sin dueño definido.