Fallas en el sistema eléctrico: Secretaría de Energía solicita informe técnico a Etesa y pide minimizar incidentes

La Secretaría Nacional de Energía aseguró que mantendrá la coordinación con las entidades del sector eléctrico para dar seguimiento a las acciones correctivas y fortalecer la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Las recientes fallas registradas en el Sistema Interconectado Nacional, que afectaron a más de 100 mil usuarios en distintos puntos del país durante las últimas semanas, llevaron a la Secretaría Nacional de Energía a solicitar un informe técnico detallado y un plan de acción para prevenir nuevas interrupciones del servicio.

La medida surge luego de los eventos registrados entre el 25 y el 30 de mayo, incluyendo una interrupción del suministro eléctrico ocurrida el 30 de mayo que impactó a más de 95 mil clientes en la ciudad de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

Según informó la entidad, la solicitud fue dirigida a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) y al Centro Nacional de Despacho (CND), a quienes se les requirió presentar un análisis de las causas de las fallas y las acciones que se implementarán para minimizar este tipo de incidentes y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

Puede leer: Corte Suprema admite demanda contra Etesa por retiro del estudio de la Cuarta Línea de Transmisión

La decisión fue adoptada tras una reunión de trabajo en la que participaron representantes de la Secretaría Nacional de Energía, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Etesa y el CND. Durante el encuentro se revisaron los eventos registrados en las últimas semanas y se discutieron los pasos a seguir para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

La ASEP, por su parte, continuará fiscalizando el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad del servicio, mientras que la Secretaría Nacional de Energía indicó que dará seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades del sector.

Las fallas eléctricas recientes han tenido efectos más allá del suministro de energía. El pasado 30 de mayo, la interrupción se extendió por aproximadamente siete minutos y afectó sectores de la capital como San Francisco, Obarrio, Bella Vista, Calidonia, la avenida Ricardo J. Alfaro y la avenida El Paical. También se reportaron afectaciones en Arraiján, Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Gorgona, Chame, El Higo, San Carlos y Antón, en la provincia de Coclé.

Días antes, específicamente el 25 de mayo, se registró otra incidencia en una línea de transmisión de 115 kilovoltios que provocó interrupciones en Colón, Chilibre, Cáceres, Calzada Larga, el Centro Bancario, La Locería, Marañón, Justo Arosemena y San Francisco.

Los eventos también impactaron otros servicios esenciales. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que las plantas potabilizadoras Federico Guardia Conte de Chilibre, Sabanitas y Gatún quedaron temporalmente fuera de operaciones, generando irregularidades en el suministro de agua potable en sectores de Panamá y San Miguelito.

Asimismo, el Metro de Panamá suspendió temporalmente las operaciones de las líneas 1 y 2 debido a una falla externa en el suministro eléctrico, mientras que en distintas vías del país se reportaron semáforos fuera de servicio, ocasionando un completo caos en la movilidad vehicular.

La Secretaría Nacional de Energía aseguró que mantendrá la coordinación con las entidades del sector eléctrico para dar seguimiento a las acciones correctivas y fortalecer la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Otras notas que le pueden interesar: