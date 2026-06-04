Parque Nacional San Lorenzo estrena modernas instalaciones para potenciar el ecoturismo

Como parte de la estrategia para fortalecer la oferta ecoturística, también se realizaron adecuaciones en varios senderos del parque.

San Lorenzo, Colón/El Parque Nacional San Lorenzo cuenta desde ahora con nuevas infraestructuras y senderos renovados que buscan mejorar la experiencia de los visitantes, fortalecer la conservación ambiental y potenciar el turismo ecológico en la provincia de Colón.

Las obras fueron recibidas formalmente por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, durante una gira de trabajo por esta importante área protegida de la Costa Abajo colonense. Los trabajos forman parte del proyecto integral “Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural”, impulsado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Entre las mejoras destaca la construcción de una nueva sede administrativa y puesto de control del Parque Nacional San Lorenzo, que incluyó la demolición de las antiguas instalaciones, la construcción de una moderna casa para guardaparques y la dotación de mobiliario y equipamiento.

Como parte de la estrategia para fortalecer la oferta ecoturística, también se realizaron adecuaciones en varios senderos del parque. En el sendero Punta Brujas se construyó un puente colgante que facilita el acceso a la playa y una caseta de descanso para visitantes. Mientras que en el Sendero Pavón se rehabilitó la torre mirador y se instalaron plataformas de madera plástica reciclada, mesas para merenderos, señalizaciones informativas y prismáticos para la observación del paisaje.

Asimismo, en los senderos Tortuguilla y Embarcadero se construyeron nuevas estructuras para el disfrute de los turistas, incluyendo un embarcadero y áreas de descanso.

Durante la visita también fueron entregados los renovados puestos de control de Achiote, que permanecía abandonado desde 2008, así como el Puesto de Control del Polígono de Piñas y su respectiva casa de guardaparques, fortaleciendo las capacidades de vigilancia y protección dentro del área protegida.

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Las obras forman parte de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contempla inversiones por 2.5 millones de balboas en varios parques nacionales del país, entre ellos Altos de Campana, Camino de Cruces, Soberanía, Portobelo y San Lorenzo.

El proyecto responde a los lineamientos del Plan Estratégico de Gobierno 2024-2029, orientado a fortalecer la conservación de los recursos naturales, promover el turismo sostenible y mejorar la gestión operativa de las áreas protegidas.

El ministro Navarro destacó que estas mejoras permitirán a nacionales y extranjeros disfrutar de manera más cómoda y segura de la riqueza natural y la biodiversidad que albergan los parques nacionales panameños.

“Las mejoras realizadas tienen como objetivo brindar una mejor experiencia a los visitantes, permitiéndoles disfrutar de manera más cómoda y segura la riqueza natural, paisajística y la biodiversidad que albergan estas áreas protegidas”, expresó el titular de Ambiente, quien además hizo un llamado a respetar las normas de conservación y las indicaciones de los guardaparques para garantizar recorridos seguros y sostenibles.