Gabinete aprobó aporte de $64.6 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria de energía eléctrica

El monto corresponde a los descuentos otorgados por las empresas distribuidoras a sus clientes que consumieron no más de 300 kWh mensuales.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó un aporte del Estado a favor del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), por $64 millones 620 mil 266 dólares, para compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos otorgados a sus clientes con consumo de hasta 300 kilovatios hora mensuales, durante el segundo semestre de 2025.

Esta decisión ha quedado establecida en la Resolución N.º 42-25 y la misma beneficia a 930 mil clientes en consumo de electricidad.

El monto por asignar fue notificado al Órgano Ejecutivo por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), que señala que corresponde a los descuentos otorgados por las empresas distribuidoras a sus clientes que consumieron no más de 300 kWh mensuales durante los meses de julio a diciembre de 2025.

El pasado 29 de abril de 2026, el Consejo Económico Nacional (CENA) emitió opinión favorable a esta asignación.