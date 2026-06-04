Más de 22 mil personas viven con VIH en Panamá: Minsa refuerza plan nacional

El Minsa impulsa un plan multisectorial para fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento.

Panamá busca acelerar su respuesta frente al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) con el objetivo de poner fin al sida como amenaza para la salud pública en el año 2030.

Durante una reunión de la Comisión Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana (CONAVIH), el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la importancia de fortalecer el trabajo interinstitucional para avanzar en las acciones de prevención, atención y control del VIH en el país.

"Hoy destacamos la implementación del Plan Estratégico Multisectorial para la Respuesta Integral al VIH y otras ITS 2025-2029, que orientará las acciones del país durante los próximos años y contribuirá al cumplimiento de la meta de poner fin al sida como amenaza para la salud pública hacia el año 2030", señaló Boyd.

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Más prevención y acceso al tratamiento

El jefe de la Sección de VIH/Sida del Ministerio de Salud, Carlos Chávez, explicó que el plan prioriza el fortalecimiento de la prevención, el diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento, la sostenibilidad de la respuesta nacional y la promoción de los derechos humanos.

Además, indicó que las estrategias contemplan acciones para reducir el estigma y la discriminación que aún enfrentan las personas que viven con VIH.

Según Chávez, ya se trabaja en la elaboración del plan operativo 2026-2027, que permitirá acelerar las medidas necesarias para alcanzar la meta nacional de eliminar el VIH como problema de salud pública.

Más de 22 mil personas viven con VIH

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, actualmente más de 22 mil personas viven con VIH en Panamá, lo que mantiene la enfermedad como uno de los principales desafíos sanitarios del país.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar servicios de calidad, fortalecer las estrategias de prevención y continuar trabajando de manera articulada con instituciones públicas, organizaciones civiles, sector privado y organismos internacionales.

La CONAVIH está integrada por entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, autoridades indígenas y organismos internacionales, que colaboran para fortalecer la respuesta nacional frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.