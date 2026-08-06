Momentos de tensión se vivieron este jueves en el Instituto José Dolores Moscote, luego de que un estudiante de décimo grado fuera detectado con un arma de fuego dentro de un salón de clases.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 de la mañana, durante una revisión sorpresiva de mochilas realizada a los estudiantes del turno matutino. De acuerdo con las autoridades del plantel, el arma fue encontrada entre las pertenencias de un alumno del bachillerato en Turismo.