Mike Stump lidera a la selección Sub20 de Panamá rumbo al Premundial de Concacaf

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) ha oficializado el inicio de una nueva etapa estratégica para la Selección Masculina Sub-20 de Panamá, bajo la experimentada dirección técnica de Mike Stump.

Este proceso, que arranca con una planificación rigurosa, tiene como horizonte principal la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y, de manera ambiciosa, la búsqueda de un boleto histórico a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Como pieza angular de esta preparación, el técnico Stump liderará un nuevo microciclo de entrenamientos que se desarrollará del lunes 20 al miércoles 22 de abril en las instalaciones del COS Sports Plaza. Las sesiones de trabajo, programadas de 8:00 a 10:00 a.m., están diseñadas para evaluar y potenciar a los talentos locales que militan tanto en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) como en la Liga PROM, asegurando que el cuerpo técnico tenga una visión amplia del universo de jugadores disponibles.

El calendario competitivo ya marca fechas críticas para el combinado nacional. El Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026 está programado para finales de julio, torneo donde Panamá buscará ser uno de los cuatro semifinalistas que obtendrán el pase directo al Mundial de 2027.

No obstante, el incentivo es doble, ya que las dos selecciones que logren acceder a la gran final del certamen regional también sellarán su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos. La expectativa aumentará el próximo 7 de mayo, día en que se realizará el sorteo oficial de los grupos entre las 12 selecciones participantes.

Para Mike Stump, de 55 años, este rol significa la continuidad de un proceso exitoso que ya rindió frutos en el pasado reciente. Cabe recordar que el estratega fue el responsable de guiar a la selección al Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, demostrando su capacidad para gestionar el talento juvenil en escenarios de alta presión.

En la convocatoria actual destacan jugadores de clubes referentes como Tauro FC, CD Plaza Amador, Sporting SM, San Francisco FC y el Deportivo Árabe Unido, entre otros. Con esta base de futbolistas, Stump busca amalgamar un equipo sólido que pueda competir de tú a tú en la región y mantener la presencia de Panamá en las citas mundialistas de la categoría.

A continuación, el listado oficial de convocados al microciclo, con representación de los principales clubes del fútbol nacional:

Alberto Ruiz – Tauro FC

– Tauro FC Dylan Mock – CA Independiente

– CA Independiente Edward Cousin – San Francisco FC

– San Francisco FC Elías Solano – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Anthony Ramos – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Jesús Salazar – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Oliver Campos – Alianza FC

– Alianza FC David Chambers – FC Chorrillo

– FC Chorrillo Joseph Hidalgo – Alianza FC

– Alianza FC Reynaldo Williams – Tauro FC

– Tauro FC Josué Wood – San Francisco FC

– San Francisco FC Shayron Stewart – Bocas FC

– Bocas FC Dylan Cedeño – Sporting SM

– Sporting SM Robben Benítez – Sporting SM

– Sporting SM Klissman De Gracia – Veraguas United

– Veraguas United Carlos Racine – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Joseph Pacheco – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Edmilson González – Herrera FC

– Herrera FC Jafeth Cedeño – Sporting SM

– Sporting SM Adrián Olivardía – Tauro FC

– Tauro FC Aníbal Collymore – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Eladio Smith – CA Independiente

– CA Independiente Carlos Rodríguez – Alianza FC

– Alianza FC Ángel James – Sporting SM

– Sporting SM Reynaldo Graham – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Simao Garcés – San Francisco FC

– San Francisco FC Moisés Richards – Sporting SM

– Sporting SM Anthony Perea – Tauro FC

Con información de FPF.