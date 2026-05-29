Brasil vs Panamá | La selección canalera entrenó por primera vez en territorio carioca

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá continúa afinando detalles para uno de los compromisos más importantes de su preparación rumbo al Mundial 2026.

Este viernes, el equipo dirigido por Thomas Christiansen realizó su primer entrenamiento en territorio brasileño con la mirada puesta en el partido amistoso frente a Brasil, programado para este domingo 31 de mayo en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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La práctica se llevó a cabo en las instalaciones del Club de Regatas Vasco da Gama, donde los 26 jugadores convocados por el estratega hispano-danés participaron de una intensa sesión de trabajo que se extendió por aproximadamente 90 minutos.

A pesar de una ligera llovizna que acompañó gran parte del entrenamiento, el grupo mostró una gran disposición y compromiso, reflejando el entusiasmo que genera enfrentar a una de las selecciones más exitosas en la historia del fútbol mundial.

El cuerpo técnico aprovechó la jornada para continuar ajustando aspectos tácticos y físicos de cara al desafío frente a la Canarinha, en un encuentro que servirá como una importante prueba para medir el nivel competitivo del conjunto canalero antes de su participación en la próxima Copa del Mundo.

Entre las novedades más destacadas de la sesión estuvo la incorporación de Jorge Gutiérrez, Jiovany Ramos y Kadir Barría, quienes realizaron su primer entrenamiento junto al resto del plantel tras arribar la noche del jueves al hotel de concentración de la selección panameña.

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Además, se espera que el guardameta John Gunn se integre al equipo durante la noche de este viernes y pueda estar presente en la última práctica programada para este sábado, completando así el grupo de jugadores convocados para esta gira internacional.

El compromiso del domingo tendrá un significado especial para la historia del fútbol panameño. Será la primera vez que la Selección de Panamá dispute un encuentro en el legendario Estadio Maracaná, uno de los escenarios más icónicos del deporte mundial y sede de innumerables capítulos históricos del fútbol internacional.

El enfrentamiento también marcará el sexto duelo entre Panamá y Brasil. La estadística favorece ampliamente a la escuadra sudamericana, que registra cuatro victorias en los enfrentamientos previos. Sin embargo, la selección canalera guarda un grato recuerdo del empate 1-1 conseguido en 2019 durante un amistoso celebrado en la ciudad de Porto, resultado que demostró la capacidad competitiva del conjunto panameño frente a rivales de primer nivel.

La agenda de preparación continuará este sábado con el último entrenamiento antes del encuentro. La sesión volverá a realizarse en las instalaciones del Vasco da Gama desde las 3:00 p.m. (hora local), donde el cuerpo técnico terminará de definir la estrategia y los detalles finales para afrontar un partido que genera gran expectativa tanto en Panamá como en Brasil.

Con la motivación de enfrentar a una potencia mundial y la ilusión de seguir creciendo de cara al Mundial 2026, la Selección de Panamá se prepara para vivir una noche histórica en el mítico Maracaná.

Con información de FPF

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