Persecución en Río Hato termina con tres aprehendidos vinculados a armas y droga

Ante la llegada de los agentes policiales, los sospechosos emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución que finalizó con la aprehensión de tres personas en la zona.

Río Hato, Coclé/Una persecución policial en el corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé, culminó con la captura de tres personas, luego de una acción operativa basada en una línea de investigación sobre la presunta presencia de individuos armados y vinculados a actividades ilícitas.

De acuerdo con información oficial, la Policía Nacional recibió una alerta que indicaba que varios ciudadanos podrían estar hospedados en un hotel de la localidad, portando armas de fuego y sustancias ilícitas.

Ante la llegada de los agentes policiales, los sospechosos emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución que finalizó con la aprehensión de tres personas en la zona.

La subcomisionada María Gutiérrez explicó que el hecho se registró este viernes 29 de mayo, cuando unidades del grupo antipandillas activaron un seguimiento tras recibir la información confidencial.

Durante la fuga, los individuos habrían lanzado dos teléfonos celulares en un área solitaria del camino hacia Platanal, con la aparente intención de deshacerse de evidencias. Sin embargo, los dispositivos fueron recuperados por las autoridades, al igual que dos vehículos presuntamente vinculados al caso.

Los tres detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con armas de fuego y sustancias ilícitas.

Con información de Nathali Reyes