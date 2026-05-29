Cierre parcial puente Centenario desde el lunes: MOP repara juntas de dilatación en acceso este hacia La Chorrera

El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos se ejecutarán en turnos de 24 horas desde el lunes a las 8:00 a.m. hasta el jueves a las 8:00 a.m., con cierre de un carril en el acceso este del puente, en dirección de Ciudad de Panamá hacia La Chorrera.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales en el puente Centenario a partir del próximo lunes, debido a trabajos de reparación estructural en las juntas de dilatación ubicadas en el acceso del lado este de la estructura, en el sentido de ciudad de Panamá hacia La Chorrera.

Según el comunicado oficial, las labores se realizarán en el acceso adyacente al puente Centenario, no en la estructura principal, y se ejecutarán en tres turnos consecutivos de 24 horas, cerrando un carril por día. Los trabajos comenzarán el lunes a las 8:00 a.m. y culminarán el jueves a las 8:00 a.m.

Mortero de fraguado rápido para minimizar el impacto

Edgar Peregrina, jefe de proyectos especiales del MOP, explicó que se utilizará mortero de rápido fraguado con el objetivo de liberar la vía en el menor tiempo posible y reducir al mínimo las afectaciones al flujo vehicular en una de las arterias más críticas para la conectividad del país.

Llamado a los conductores

La institución extendió un llamado urgente a la ciudadanía y a los usuarios frecuentes de esta ruta para que:

Planifiquen sus tiempos de viaje con antelación durante los días de ejecución

con antelación durante los días de ejecución Mantengan la paciencia ante las posibles demoras en el tránsito

ante las posibles demoras en el tránsito Atiendan estrictamente las indicaciones del personal de seguridad vial apostado en el lugar

El puente Centenario es una de las principales arterias viales del país y su uso es crítico para el tránsito de carga y pasajeros entre las provincias de Panamá y Coclé.

Información de Luis Jiménez