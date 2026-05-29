Lluvias, tormentas eléctricas y calor marcarán el clima durante el fin de semana

El llamado es a tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias repentinas, principalmente durante las horas de la tarde.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias continuarán durante el fin de semana en gran parte del país, principalmente en horas de la tarde, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), luego de que este viernes se registraran precipitaciones durante aproximadamente dos horas en la ciudad de Panamá, afectando diversos sectores de la capital.

El pronosticador del Imhpa, Rafael Morán, explicó que para el sábado y domingo se esperan mañanas con cielo parcialmente nublado o despejado, mientras que en horas de la tarde aumentarán las probabilidades de aguaceros aislados debido al calentamiento diurno.

“En horas de la mañana puede haber cielo parcialmente nublado o despejado. Ya para horas de la tarde las condiciones darían aguaceros de manera aislada, tanto por calentamiento diurno que se genera en horas de la mañana. Esto estaría siendo como gatilladores en horas de la tarde”, indicó Morán.

El especialista agregó que no se descarta la ocurrencia de actividad eléctrica y ráfagas de viento en algunos sectores del país. Para el domingo se prevé una disminución de las lluvias durante la mañana, aunque las precipitaciones volverían a presentarse en la tarde.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa informó que durante el fin de semana podrían alcanzar hasta los 33 grados Celsius, especialmente en las provincias centrales, Panamá Oeste, Panamá y sectores del occidente del país.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos y vigilancias meteorológicas que puedan emitirse durante los próximos días, especialmente ante el incremento de personas que aprovecharán el inicio del receso escolar para viajar al interior del país, visitar playas, ríos y otros destinos al aire libre.

El llamado es a tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias repentinas, principalmente durante las horas de la tarde.

Con información de Yami Rivas