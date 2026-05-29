Minsa ordena retiro de desodorantes y perfumes del mercado por alerta europea ¿Cuáles son?

Las autoridades sanitarias ordenaron a todos los distribuidores retirar de manera inmediata todos los lotes disponibles en el mercado nacional y remitir, en un plazo máximo de 30 días.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó la cancelación de registros sanitarios y el retiro inmediato del mercado panameño de varios productos cosméticos de las marcas Lactovit y Montblanc, tras detectarse la presencia de una sustancia prohibida en su composición.

Las medidas fueron establecidas mediante las resoluciones 072 a la 082, emitidas el 11 de mayo de 2026 y publicadas en Gaceta Oficial, en las que se advierte que los productos contienen el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), también conocido como Butilfenil Metilpropional, ingrediente prohibido en productos cosméticos dentro de la Unión Europea.

Entre los productos afectados figura el perfume “Montblanc Lady Emblem Elixir L’Eau Eau de Toilette”, fabricado por Interparfums de Francia y distribuido en Panamá por Panabel Distribution, S.A., cuyo registro sanitario No. 96041 fue cancelado.

Además, el Minsa ordenó el retiro de múltiples desodorantes de la marca Lactovit, distribuidos en Panamá por Agencias Motta S.A., en distintas presentaciones y variedades.

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Los productos señalados en las resoluciones son:

Montblanc Lady Emblem Elixir L’Eau Eau de Toilette, registro sanitario No. 96041.

Lactovit Desodorante Roll-On Extra-Eficacia (Protección Inteligente), registro sanitario No. 94378.

Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Roll-On (Protección Inteligente), registro sanitario No. 94273.

Lactovit Desodorante Spray Pieles Sensibles/Sensible Eficaz (Protección Inteligente), registro sanitario No. 94268.

Lactovit Desodorante Roll-On Pieles Sensibles (Protección Inteligente), registro sanitario No. 94271.

Lactovit Desodorante Spray Extra Eficaz, registro sanitario No. 110906.

Lactovit Desodorante Spray Piel Sensible, registro sanitario No. 110901.

Lactovit Desodorante Roll-On Extra Eficaz, registro sanitario No. 111120.

Lactovit Desodorante Stick variedades Original Extra Eficaz y Lactourea Reparador, registro sanitario No. 105556.

Lactovit Desodorante Spray Extra-Eficaz (Protección Inteligente), registro sanitario No. 94269.

Lactovit Desodorante Roll-On Pieles Sensibles, registro sanitario No. 111122.

Según las resoluciones, la decisión se basa en alertas emitidas por la Comisión Europea y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), relacionadas con el retiro de cosméticos que contienen ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.

El Minsa explicó que el compuesto BMHCA fue incluido en el Anexo II del Reglamento (CE) N.º 1223/2009 de la Unión Europea, listado que agrupa sustancias prohibidas en productos cosméticos por representar posibles riesgos para la salud humana.

Las autoridades sanitarias ordenaron a todos los distribuidores retirar de manera inmediata todos los lotes disponibles en el mercado nacional y remitir, en un plazo máximo de 30 días, un informe detallado sobre el proceso de retiro de los productos.

Asimismo, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas advirtió que podrá aplicar medidas adicionales como decomisos, inmovilización de mercancía y otras acciones preventivas para salvaguardar la salud de los consumidores.