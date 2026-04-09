Retiran perfumes de alta gama por riesgo a la salud: ¿ya sabes cuáles son?

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población evitar el uso de estos perfumes en caso de tenerlos en casa y verificar su procedencia.

Ciudad de Panamá/Tres perfumes de reconocidas marcas internacionales fueron retirados del mercado panameño tras detectarse la presencia de un componente potencialmente riesgoso para la salud, informó la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud de Panamá.

Las autoridades detallaron que los productos afectados son:

Montblanc Lady Emblem Elixir Eau de Parfum

Valentino Valentina Eau de Parfum

Montblanc Lady Emblem Eau de Parfum

Según explicó el Uriel Pérez, de la Dirección de Farmacia y Drogas, estos perfumes contaban con registro sanitario vigente, pero tras una revisión se detectó la presencia de BMHCA, una sustancia restringida en productos cosméticos por sus posibles efectos adversos.

La alerta se originó en Europa, donde organismos de seguridad identificaron este componente en fragancias de uso cotidiano, lo que encendió las alarmas sanitarias a nivel internacional.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud ordenó la cancelación de los registros sanitarios y el retiro inmediato de los productos del mercado. Asimismo, se otorgó un plazo de 30 días a los distribuidores para completar el retiro total de los lotes, advirtiendo que se realizarán operativos de inspección para garantizar el cumplimiento.

Las autoridades también recomendaron a la población evitar el uso de estos perfumes en caso de tenerlos en casa y verificar su procedencia, como medida preventiva.

Por su parte, la empresa Panabel informó que la comercialización de los productos de Montblanc mencionados fue suspendida desde diciembre de 2023, y aseguró que las fragancias actualmente disponibles en el mercado cumplen con las normativas vigentes.

Con información de Kayra Saldaña