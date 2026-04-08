Minsa y CSS inician jornada nacional de vacunación gratuita contra la influenza

La nueva dosis disponible en el país corresponde a la vacuna trivalente, la cual protege contra dos cepas de influenza A (AH1N1 y AH3N2) y una de influenza B (B/Victoria), que son las que actualmente circulan en Panamá.

Ciudad de Panamá/Desde este miércoles, la población panameña puede acudir a todas las instalaciones de salud del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales privados para aplicarse de manera gratuita la vacuna contra la influenza.

La nueva dosis disponible en el país corresponde a la vacuna trivalente, la cual protege contra dos cepas de influenza A (AH1N1 y AH3N2) y una de influenza B (B/Victoria), que son las que actualmente circulan en Panamá.

Las autoridades sanitarias informaron que los residentes tendrán acceso a esta vacuna actualizada, diseñada para hacer frente a la constante mutación del virus. Cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisa y ajusta la composición de la vacuna, lo que hace necesario que la población se inmunice nuevamente con la versión más reciente.

En ese sentido, el Minsa reiteró el llamado a la ciudadanía para que acuda a los centros de vacunación, destacando que la aplicación es completamente gratuita en todo el territorio nacional.

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El primer lote de 384 mil dosis, que arribó al país el pasado jueves, ya se encuentra distribuido en las instalaciones del Minsa, la CSS y hospitales privados, dando inicio a la jornada de vacunación a nivel nacional.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, explicó que desde el año pasado Panamá adoptó el uso de la vacuna trivalente. Además, aclaró dudas frecuentes sobre la periodicidad de la inmunización.

“Las personas piensan que, si se colocaron la vacuna contra la influenza en octubre del año pasado, tiene que colocársela en octubre de este año; no es correcto, ya que las cepas de la influenza A y B son diferentes y cambian constantemente; por eso que apenas llega la nueva vacuna en marzo o abril deben aplicársela, porque es distinta a la del año anterior”, indicó.

Hewitt subrayó la importancia de que los grupos más vulnerables acudan a vacunarse, entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, pacientes con afecciones renales, trasplantados, inmunosuprimidos, mujeres embarazadas y niños menores de cinco años.

Como parte de la estrategia nacional, el Minsa implementará jornadas de vacunación en asilos, hogares de ancianos, guarderías, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y grupos organizados de la tercera edad. Asimismo, con el apoyo de hospitales públicos y privados, se inmunizará al personal de salud y a los pacientes que acudan a estos centros.

Para el año 2026, Panamá ha adquirido un total de 1.2 millones de dosis de la vacuna contra la influenza, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir el impacto de esta enfermedad en la población.