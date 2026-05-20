Aprehenden a cuatro personas vinculadas al delito de estafa

De acuerdo con las denuncias interpuestas por las víctimas, eran contactados vía telefónica por un grupo de personas, quienes se hacían pasar por empleados de banco.

Panamá/En diferentes puntos de Panamá y Panamá Oeste, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, desarrolla la Operación Blindaje, aprehendiendo hasta el momento a 4 personas, requeridas por el delito de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Las diligencias se llevaron a cabo en Pueblo Nuevo, Arraiján y La Chorrera, donde fueron aprehendidas estas personas y también se ubicaron indicios relacionados con la investigación que inició tras denuncia interpuesta en abril de 2026.

En una diligencia de allanamiento desarrollada en la residencia de uno de los aprehendidos, se ubicó presunta sustancia ilícita y dinero en efectivo.

De acuerdo con las denuncias interpuestas por las víctimas, eran contactados vía telefónica por un grupo de personas, quienes se hacían pasar por empleados de banco. Les indicaban que sus cuentas bancarias tenían movimientos inusuales o acceso no autorizado, por lo que es necesario blindarla, pasando los fondos a otras cuentas más seguras y que, una vez subsanada la situación, estos serían devueltos.

Una vez transferidos los fondos a las cuentas de los estafadores, el dinero es retirado y cesan la comunicación con las víctimas.

Las personas aprehendidas en la Operación Blindaje serán puestas a disposición de un juez de garantías para la legalización de aprehensión, imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.