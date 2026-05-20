Clima en Panamá: Temperaturas de hasta 36°C y lluvias aisladas se esperan sobre el país este miércoles

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, durante la madrugada y la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados en sectores del Caribe, acompañados de lluvias con actividad eléctrica sobre el norte de Veraguas, así como áreas costeras e insulares de Bocas del Toro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones atmosféricas sobre Panamá se mantendrán inestables este miércoles debido a la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, sistemas de bajas presiones en ambas vertientes y condiciones típicas de la transición entre la temporada seca y la lluviosa.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, durante la madrugada y la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados en sectores del Caribe, acompañados de lluvias con actividad eléctrica sobre el norte de Veraguas, así como áreas costeras e insulares de Bocas del Toro.

Para horas de la tarde y la noche, el pronóstico indica lluvias ligeras e intermitentes en provincias y regiones como Colón, norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, las autoridades meteorológicas prevén cielos parcialmente nublados durante la mañana, con lluvias ligeras en sectores de Darién, el sur de la península de Azuero y áreas de Veraguas.

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Mientras tanto, en horas de la tarde y la noche se esperan aguaceros aislados en sectores de Panamá Centro, Norte, Este y Oeste, además de Darién, Tierras Altas de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, las cordilleras de Coclé y el sur de Veraguas y Azuero. El informe también detalla que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14°C y 27°C, mientras que las máximas podrían alcanzar entre 30°C y 36°C en distintos puntos del país.

En cuanto a los vientos, en la vertiente Caribe predominarán corrientes del noreste durante la mañana con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, cambiando hacia el norte en la tarde y noche, con intensidades de hasta 27 kilómetros por hora.

Para el Pacífico, se mantendrán vientos del norte en horas de la mañana, con velocidades entre 20 y 30 kilómetros por hora, variando posteriormente hacia el nor-noreste durante la tarde y noche.

Las condiciones marítimas se mantienen favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico, con olas de hasta 1.82 metros en el Caribe y de 0.91 metros en el Pacífico. El boletín también advierte sobre índices de radiación UV-B entre altos y muy altos en ambas vertientes durante horas de la mañana y la tarde, por lo que recomiendan tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.